Zum Inhalt der Seite
10.07.2026
Extremwetter in Indien

Warnsignal der Natur

Indien: Erdrutsch an Tunnelbaustelle in ökologisch sensibler Bergregion. Extremwetterereignisse häufen sich

Von Thomas Berger
Fünf Leben hat der Erdrutsch im südindischen Unionsstaat Kerala bislang gefordert. Von insgesamt zehn Verletzten lägen noch drei auf der Intensivstation, der Rest sei entlassen worden, hieß es am Donnerstag morgen. Die Suche nach Vermissten geht indes weiter. Das Unglück am werdenden Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi-Tunnel hatten heftige Monsunregenfälle am Dienstag verursacht. Der 8,7 Kilometer lange Doppeltunnel, der nach Fertigstellung zwei Distrikte verbinden soll, ...

Artikel-Länge: 3515 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe