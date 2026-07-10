10.07.2026

Extremwetter in Indien

Warnsignal der Natur

Indien: Erdrutsch an Tunnelbaustelle in ökologisch sensibler Bergregion. Extremwetterereignisse häufen sich

Von Thomas Berger

Fünf Leben hat der Erdrutsch im südindischen Unionsstaat Kerala bislang gefordert. Von insgesamt zehn Verletzten lägen noch drei auf der Intensivstation, der Rest sei entlassen worden, hieß es am Donnerstag morgen. Die Suche nach Vermissten geht indes weiter. Das Unglück am werdenden Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi-Tunnel hatten heftige Monsunregenfälle am Dienstag verursacht. Der 8,7 Kilometer lange Doppeltunnel, der nach Fertigstellung zwei Distrikte verbinden soll, ...

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