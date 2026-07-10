10.07.2026
Extremwetter in Indien
Warnsignal der Natur
Indien: Erdrutsch an Tunnelbaustelle in ökologisch sensibler Bergregion. Extremwetterereignisse häufen sich
Von Thomas Berger
Fünf Leben hat der Erdrutsch im südindischen Unionsstaat Kerala bislang gefordert. Von insgesamt zehn Verletzten lägen noch drei auf der Intensivstation, der Rest sei entlassen worden, hieß es am Donnerstag morgen. Die Suche nach Vermissten geht indes weiter. Das Unglück am werdenden Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi-Tunnel hatten heftige Monsunregenfälle am Dienstag verursacht. Der 8,7 Kilometer lange Doppeltunnel, der nach Fertigstellung zwei Distrikte verbinden soll, ...
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