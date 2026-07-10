10.07.2026

Nahostkonflikt

Damaskus kann aufatmen

US-Präsident will Syrien von Terrorliste streichen

Von Jörg Tiedjen

Die Übergangsregierung in Syrien steht kurz davor, ein wichtiges Etappenziel zu erreichen. Am Rande des NATO-Gipfels in Ankara kündigte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch an, das Land von der Liste der Terrorförderer streichen zu lassen. »Ich denke, das werde ich tun«, sagte Trump laut Agenturberichten während eines Treffens mit dem syrischen Präsidenten Ahmed Al-Scharaa, der ebenfalls in die türkische Hauptstadt gereist war. Vergangenen Monat hatte Trump bereits...

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