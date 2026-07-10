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10.07.2026
Genozid in Palästina

Hind-Rajab-Stiftung klagt an

Gaza-Genozid: Anzeigen gegen israelischen Soldaten und Knesset-Abgeordnete in Italien und Niederlanden

Von Gerhard Feldbauer
Die Hind Rajab Foundation (HRF) hat vergangene Woche in Italien und den Niederlanden Strafanzeigen gegen den israelischen Soldaten Arik Ben Asulin und die zwei Knesset-Mitglieder Ram Ben Barak und Moshe Solomon gestellt. Nach den Vorwürfen der Stiftung sollen sich alle drei an Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und am Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza beteiligt haben. Ben Asulin, der sich zur Zeit in Italien aufhalten soll, wird vor...

Artikel-Länge: 4057 Zeichen

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