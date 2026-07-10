10.07.2026

DHL und Union Busting

DHL-Arbeiter gewinnt

Weder gewerkschaftliches Engagement noch Rede bei Kundgebung reichen als Kündigungsgrund

Von Susanne Knütter

DHL hatte sich dreifach versucht abzusichern. Nach Freistellung und fristloser Kündigung schob der Logistikkonzern am Leipziger Flughafen noch vorsorglich eine fristgerechte Entlassung hinterher. Und kurz vor dem Arbeitsgerichtsprozess in Leipzig am Mittwoch stellte der Anwalt des Unternehmens noch einen Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Doch es half nichts. Christopher T. hat auf ganzer Linie gewonnen und muss weiterbeschäftigt werden. Die Richterin er...

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