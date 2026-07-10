10.07.2026
5. Todestag von Esther Bejarano
Ihr Auftrag verpflichtet
Fünf Jahre ist es her, als Esther Bejarano am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jahren aus dem Leben ging. Die Sch...
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