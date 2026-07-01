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09.07.2026
WM-Kolumne

Weisheit

Gras

Von Jürgen Roth
Auf der Suche nach der verlorenen Weisheit werde ich in der öffentlichen Sphäre, im Raum des politmedialen Verkehrs, nicht mehr fündig. Jüngere können das nicht wissen, sofern sie sich nicht auf Youtube nach altem Zeug umschauen. Bis in die neunziger Jahre produzierten das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio Sendungen, die dieser Tage prähistorisch anmuten. Man gestaltete stundenlange sozialhistorische und ideengeschichtliche Features, die an Werktagsnachmitta...

Artikel-Länge: 2556 Zeichen

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