09.07.2026

WM-Kolumne

Weisheit

Gras

Von Jürgen Roth

Auf der Suche nach der verlorenen Weisheit werde ich in der öffentlichen Sphäre, im Raum des politmedialen Verkehrs, nicht mehr fündig. Jüngere können das nicht wissen, sofern sie sich nicht auf Youtube nach altem Zeug umschauen. Bis in die neunziger Jahre produzierten das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio Sendungen, die dieser Tage prähistorisch anmuten. Man gestaltete stundenlange sozialhistorische und ideengeschichtliche Features, die an Werktagsnachmitta...

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