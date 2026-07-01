09.07.2026

Einsturzgefahr

»Gewerkschaftsfreie Bauausführung«

In Manhattan droht ein Wolkenkratzer einzustürzen. Seit langem wird fehlender Arbeitsschutz kritisiert

Von Lars Pieck

Rettungskräfte evakuierten am Dienstag morgen einen belebten Straßenblock in Manhattan, nachdem in einem umgebauten Wolkenkratzer tragende Säulen nachgegeben hatten. Der ehemalige Hauptsitz des Pharmakonzerns Pfizer nahe dem Grand Central Terminal und dem Hauptquartier der Vereinten Nationen wird derzeit umfassend saniert und von einem Bürogebäude in einen Wohnturm umgewandelt. Auf mehr als 120.000 Quadratmetern sollen rund 1.600 Luxusmietwohnungen entstehen. Nach d...

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