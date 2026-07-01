09.07.2026

Kino

Mädchen aus dem Wasser

Dwayne Johnson kann plötzlich singen: Die Realfilmversion von Disneys »Vaiana«

Von Marc Hairapetian

Ich gestehe alles. Ich gestehe, dass ich vor zwei Jahren bei der deutschen Premiere des Animationsfilms »Vaiana 2« im Berliner Zoopalast kurz vor Schluss eingeschlafen und erst beim Abspann wieder aufgewacht bin. Die Niedlichkeit der Disney-Figuren aus dem polynesischen Raum gepaart mit dem hektischen Hollywood-Schnittgewitter der heutigen Zeit, hatten mich eingelullt. Ein kleines Nickerchen konnte ich nun bei der Pressevorführung der Live-Action-Musical-Adaption mi...

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