09.07.2026
US-Midterms und Inflation
Feilschen mit der Inflation
USA: täglicher Bedarf immer unbezahlbarer; Walmart senkt Preise, Trump schmückt sich damit
Von Lars Pieck
Der größte US-Lebensmittelhändler Walmart kündigte am Montag Preissenkungen für beliebte Grillprodukte wie Fleisch, Chips und Limonade an. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump via »Truth Social« erklärt, die Maßnahme erfolge auf Wunsch seiner Regierung. Demnach werde Walmart anlässlich des 250. Geburtstags der USA unter anderem den Preis für ein Pfund Rinderhackfleisch um fast 15 Prozent senken. Trump bezeichnete das als große Entlastung für Millionen Walmart-Kunde...
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