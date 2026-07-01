09.07.2026

US-Midterms und Inflation

Feilschen mit der Inflation

USA: täglicher Bedarf immer unbezahlbarer; Walmart senkt Preise, Trump schmückt sich damit

Von Lars Pieck

Der größte US-Lebensmittelhändler Walmart kündigte am Montag Preissenkungen für beliebte Grillprodukte wie Fleisch, Chips und Limonade an. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump via »Truth Social« erklärt, die Maßnahme erfolge auf Wunsch seiner Regierung. Demnach werde Walmart anlässlich des 250. Geburtstags der USA unter anderem den Preis für ein Pfund Rinderhackfleisch um fast 15 Prozent senken. Trump bezeichnete das als große Entlastung für Millionen Walmart-Kunde...

Artikel-Länge: 4253 Zeichen