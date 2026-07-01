09.07.2026
Kolumbien
Vorerst kein Machtwechsel
Nach der Stichwahl in Kolumbien: De la Espriella und Petro werfen sich gegenseitig Betrug und Staatsstreich vor
Von Nils Heidenreich, Bogotá
Der knappe Sieg von Abelardo de la Espriella bei den kolumbianischen Präsidentschaftswahlen sorgt weiterhin für politische Spannungen. Am Dienstag gipfelten diese vorerst in der beidseitigen Aussetzung des formellen Vorgangs der Amtsübergabe. Zuvor hatte der scheidende Präsident Gustavo Petro auf X behauptet, Beweise für einen »Wahlbetrug per Algorithmus« bei der Stichwahl zu besitzen. Laut Petro wurden die Ergebnisse von einem Server in Los Angeles aus manipuliert ...
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