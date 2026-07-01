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09.07.2026
Anschlag in Monaco

Das große Vertuschen

Nach Attentat auf ukrainischen Millionär: Tatverdächtige tot bei Kiew gefunden. Geheimdienst involviert

Von Reinhard Lauterbach
Ukrainische Stellen sind offenbar bemüht, nach dem Bombenanschlag auf den Geschäftsmann Wadym Jermolajew in Monaco die Spuren zu verwischen. Jermolajew und seine Begleiterin waren am 29. Juni durch einen in einem Rucksack versteckten Sprengsatz schwer verletzt worden. Die Frau erblindete und verlor beide Beine. Der Rucksack war mit Schrauben und Schrot gefüllt. Der Sohn der Frau überlebte mit leichteren Verletzungen. Eine Woche nach dem Anschlag ist die mutmaßliche ...

Artikel-Länge: 4108 Zeichen

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