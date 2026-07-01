09.07.2026

Protest gegen Vonovia

»Halt, das ist unser Wald!«

Emmauswald in Berlin-Neukölln: Mehr als 100 Kinder protestieren gegen Abholzung und Bebauung

Von Jakob Reimann

Das bisschen Regen konnte ihnen nichts anhaben: »Halt, das ist unser Wald!«, skandierten am frühen Montagmittag mehr als 100 Kinder auf einer Wiese im Emmauswald in Berlin-Neukölln. Mit ihrer Tanz- und Gesangseinlage bildeten die Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Schulen einen Schutzwall vor dem von Rodung bedrohten Wald. Wenn es nach dem Willen des Berliner Senats unter dem konservativen Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und des Vonovia-Konzerns geh...

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