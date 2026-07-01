09.07.2026

Illegaler Waffenhandel

Hinter Geheimtüren

Prozess um Waffenfund in Remscheid. Linke-Politiker fordert Überprüfung von Bundeswehr-Beständen

Von Henning von Stoltzenberg

Fast eine Stunde dauerte die Aufzählung der Waffenfunde: Nach dem Auffliegen eines der bisher größten illegalen Waffenlager der BRD in Remscheid hat am Montag vor dem Landgericht Wuppertal der Prozess gegen drei Angeklagte begonnen. Die Anklage gegen die drei Männer im Alter von 35, 38 und 60 Jahren lautet auf Verstöße gegen das Kriegswaffenkon­trollgesetz und das Waffengesetz. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die Liste der gefundenen Asservate umfasst rund 300 ...

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