08.07.2026

So nah dran wie nie

Von André Dahlmeyer

Einen wunderschönen guten Morgen! In den Sechzehntelfinals mussten fünf Spiele in die Verlängerung, drei wurden vom Punkt entschieden. Deutschland, die Niederlande sowie der WM-Dritte Kroatien bereuten es, dem guten alten Urlaub den Stress des Scheiterns vorgezogen zu haben. Sie dürfen nächstes Mal wieder mitspielen (falls sie sich qualifizieren sollten). Richtig gemacht haben es eigentlich nur die Italiener. Dolce Vita. Hinterher ist man immer schlauer. Aus der deu...

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