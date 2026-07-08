08.07.2026

EU-Parlamentarismus

Ultrarechten könnte es ans Geld gehen

EU-Parlament lässt mögliche Verstöße gegen »europäische Werte« der ESN-Partei untersuchen

Von Bernhard Krebs

Für die europäische Dachpartei »Europa der souveränen Nationen« (ESN), der neben der AfD acht weitere rechte Parteien angehören, ging es am Dienstag im Europa-Parlament um die Wurst. Am Mittag hat die Mehrheit der Parlamentsmitglieder für ein Prüfverfahren gegen die ESN gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte, wie es heißt, prüfen. Eine Mehrheit von 414 Abgeordneten sprach sich dafür aus, 224 dagegen, 18 enthielten si...

Artikel-Länge: 3355 Zeichen