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08.07.2026
EU-Parlamentarismus

Ultrarechten könnte es ans Geld gehen

EU-Parlament lässt mögliche Verstöße gegen »europäische Werte« der ESN-Partei untersuchen

Von Bernhard Krebs
Für die europäische Dachpartei »Europa der souveränen Nationen« (ESN), der neben der AfD acht weitere rechte Parteien angehören, ging es am Dienstag im Europa-Parlament um die Wurst. Am Mittag hat die Mehrheit der Parlamentsmitglieder für ein Prüfverfahren gegen die ESN gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte, wie es heißt, prüfen. Eine Mehrheit von 414 Abgeordneten sprach sich dafür aus, 224 dagegen, 18 enthielten si...

Artikel-Länge: 3355 Zeichen

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