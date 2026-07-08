08.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Präsentation der Repräsentanz Was die Beschäftigten in der Kantine eines Landesparlaments tun, kann man sich gut vorstellen, auch was ihre Kompetenzgrenzen angeht. Da blickt man bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern der hiesigen bürgerlichen Demokratie weit weniger durch. Was sie tun können, um denen, die sie mit Wahlversprechen gelockt haben, die Suppe zu versalzen. BRD 2026. → Die Macht der Abgeordneten. MDR, 20.45 Uhr Rocky Rambo Erst sehen wir um 20.15...

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