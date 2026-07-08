08.07.2026

Portugal

Kampf um die Beute

Nach dem Putsch gegen die Republik am 28. Mai 1926 bekämpften sich die Militärs gegenseitig. Mit der Absetzung von General Gomes da Costa vor 100 Jahren begann die Zeit der »Diktatur ohne Diktator«

Von Nikolas Sisic

Am Abend des 8. Juli 1926 versammelten sich General Óscar Carmona, Oberst João José Sinel de Cordes und weitere Offiziere im Lissabonner Palácio das Necessidades und beschlossen, den Mann zu stürzen, der seit drei Wochen an der Spitze des Staates stand.¹ Am folgenden Tag erhielt General Manuel Gomes da Costa ein Ultimatum: Er solle die zuvor beiseitegedrängten Minister samt Sinel de Cordes ins Kabinett zurückholen und selbst in die zweite Reihe treten. Der General l...

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