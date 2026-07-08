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08.07.2026
Fußballweltmeisterschaft

Bizeps im Hirn

Trump kann den Mund nicht halten. Bekenntnisse nach dem FIFA-Skandal

Von Felix Bartels
Keine Überraschung, dass das am Ende alles nichts gebracht hat, Trumps Intervention via Telefonhörer, Infantinos stolze zwei Maßstäbe, der Einsatz eines Stürmers, der gewiss nicht zu jenen Spielern zählt, die den Unterschied machen können. Belgien besiegte erwartungsgemäß die Auswahl der USA. Nachdem das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina auf allergwöhnlichste Weltfußballweise Tatsachen geschaffen hatte – die US-Spieler zogen ins Achtelfinale, ihr Stürmer Folarin Balog...

Artikel-Länge: 3360 Zeichen

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