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08.07.2026
Jubel der Woche

Böttcher, Hamacher, Goette

Von Jegor Jublimov
Schon den 90. feierte Jürgen Böttcher öffentlich, nun wird er am 8. Juli 95 und war noch am Dienstag im Potsdamer Filmmuseum zu Gast. Es lief dort sein Film »Die Mauer« (1990), in dem seine Haupttugenden zusammenfließen: der inhaltliche Zugriff auf ein alle bewegendes Thema und der ungewöhnliche Blickwinkel darauf. Der Filmemacher ist bekennender Künstler und nennt sich als Maler, der u. a. in Dresden bei Wilhelm Lachnit studierte, Strawalde nach dem Herrnhuter Orts...

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