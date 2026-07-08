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08.07.2026
Ram-Mandir-Tempel

Skandal um den Skandaltempel

Indien: Vorwürfe der Veruntreuung im Ram-Mandir-Tempel erschüttern die regierende BJP

Von Satyajeet Malik
Der Ram-Mandir-Tempel im nordindischen Ayodhya ist nicht nur einer der bedeutendsten hinduistischen Tempel weltweit, sondern auch eines der größten politischen Projekte der hinduistischen Rechten in dem Land und von Premierminister Narendra Modi. Aktuell steht er erneut im Zentrum einer Kontroverse rund um finanzielle Fragen, die das Potential hat, die Macht der regierenden hindunationalistischen Indischen Volkspartei (Bharatiya Janata Party, BJP) ins Wanken zu brin...

Artikel-Länge: 4111 Zeichen

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