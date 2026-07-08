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08.07.2026
Ukraine-Krieg

Krim unter Belagerung Kiews

Ukraine-Krieg: Deutliche Zunahme von Angriffen auf Schwarzmeerhalbinsel – Versorgung schwieriger, aber stabil

Von Stefano di Lorenzo
Stromausfälle, Benzinknappheit, Drohnenangriffe. Das ist in den vergangenen Wochen zum Alltag auf der Krim geworden. Die Ukraine greift die seit 2014 unter russischer Kontrolle stehende Schwarzmeerhalbinsel und die dorthin führenden Straßen mit neueren Drohnen an. Einige westliche und ukrainische Experten vermuteten sogar, Kiew könnte kurz vor der Rückeroberung der Krim stehen. Jahrelang hatte die Ukraine die Kertsch-Brücke ins Visier genommen und versucht, sie zu z...

Artikel-Länge: 4515 Zeichen

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