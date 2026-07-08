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08.07.2026
Venezuela

Keine Hilfe in der Not

Venezuela: USA und Israel schicken Militär

Von Volker Hermsdorf
Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer in Venezuela auf 3.535 gestiegen. Rund 1.000 Nachbeben haben die Bergungsarbeiten immer wieder erschwert. Während die amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez den Rettungskräften und Helfern aus aller Welt für ihren Einsatz dankte, nutzen die USA und ihre engsten Verbündeten die Naturkatastrophe offenbar auch als Gelegenheit für einen nachhaltigen Regime-Change. Seit Tagen baut Washington sei...

Artikel-Länge: 2065 Zeichen

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