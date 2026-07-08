08.07.2026

Streiks im Gesundheitswesen

Mir gäbad nix!

Baden-Württemberg: Streiks an Uniklinika für mehr Lohn, während die Bundesregierung die Versorgung entkernt

Von Gudrun Giese

Seit Montag streiken Beschäftigte der vier baden-württembergischen Universitätsklinika für einen Entgelttarifvertrag. Verhandelt wird am Mittwoch zum dritten und vorerst letzten Mal, wie der zuständige Landesbezirk von Verdi mitteilte. Am 6. Mai starteten die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag mit dem »Arbeitgeberverband Uniklinika« (AGU) für rund 26.000 Beschäftigte an den Standorten Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg. Außen vor bleiben die Ärzteschaft...

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