Zum Inhalt der Seite
07.07.2026
WM-Kolumne

Stadion

Gras

Von Jürgen Roth
Bis kurz vor Spielbeginn war ich der einzige im Seven Bistro. Auf der Straße bölkten sie zum zermürbenden, faschistoiden Bumm-bumm-bumm-krach-krach-krach-Eisenstangendiskosound, mit dem man den gesamten Planeten beschallt. Nach dem letzten Nationalhymnenakkord kreuzten die drei standhaften Freunde doch noch zusammen auf: der Lerd, der Rainer und der Ungar. Wir einigten uns problemlos darauf, dass Vinícius Júnior dem juvenilen Roberto Blanco wie aus dem Gesicht gesch...

Artikel-Länge: 2472 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe