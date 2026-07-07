07.07.2026

WM-Kolumne

Stadion

Gras

Von Jürgen Roth

Bis kurz vor Spielbeginn war ich der einzige im Seven Bistro. Auf der Straße bölkten sie zum zermürbenden, faschistoiden Bumm-bumm-bumm-krach-krach-krach-Eisenstangendiskosound, mit dem man den gesamten Planeten beschallt. Nach dem letzten Nationalhymnenakkord kreuzten die drei standhaften Freunde doch noch zusammen auf: der Lerd, der Rainer und der Ungar. Wir einigten uns problemlos darauf, dass Vinícius Júnior dem juvenilen Roberto Blanco wie aus dem Gesicht gesch...

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