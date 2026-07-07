07.07.2026
Rudolstadt-Festival
Einfach mal die Klappe halten
So war es auf dem 34. Rudolstadt-Festival
Von Thomas Behlert
Das 34. Rudolstadt-Festival war in die 1.250-Jahr-Feier der kleinen Stadt im Thüringer Wald eingebettet. Zwischen dem 2. und dem 5. Juli musizierten Künstlerinnen und Künstler aus Bulgarien, Tschechien, Finnland, Lettland, Polen, Schottland, der Schweiz, Schweden, den USA, Wales und natürlich Deutschland im Heinepark, auf vielen Bühnen in der Innenstadt, am Saaleufer, im Theater, im Kino, in der Kirche und in allen möglichen Höfen. Bereits am Donnerstag spielten The...
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