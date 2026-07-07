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07.07.2026
Rudolstadt-Festival

Einfach mal die Klappe halten

So war es auf dem 34. Rudolstadt-Festival

Von Thomas Behlert
Das 34. Rudolstadt-Festival war in die 1.250-Jahr-Feier der kleinen Stadt im Thüringer Wald eingebettet. Zwischen dem 2. und dem 5. Juli musizierten Künstlerinnen und Künstler aus Bulgarien, Tschechien, Finnland, Lettland, Polen, Schottland, der Schweiz, Schweden, den USA, Wales und natürlich Deutschland im Heinepark, auf vielen Bühnen in der Innenstadt, am Saaleufer, im Theater, im Kino, in der Kirche und in allen möglichen Höfen. Bereits am Donnerstag spielten The...

Artikel-Länge: 3164 Zeichen

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