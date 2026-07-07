07.07.2026

Helfer

Von Helmut Höge

Nietzsche fragte sich: »Ist es euch selber zuträglich, vor allem mitleidige Menschen zu sein? Und ist es den Leidenden zuträglich, wenn ihr es seid?« Ich komme zwecks Beantwortung noch einmal auf den kenianischen Ökologen Mordecai Ogada (siehe jW vom 9. Juni) und seine Kritik am Naturschutz in Afrika zurück. Für Ogada besteht der größte Fehler beim Naturschutz darin, die Menschen zu vergessen. Die Zeitschrift Geo hatte ihn gefragt: »Wer lügt?« Er antwortete: »Sobald...

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