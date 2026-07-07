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07.07.2026
Unterseekabel

Kapitalmacht am Meeresgrund

Debatte um Unterseekabel: China und Russland dominieren. Über US-Konzerne wird kaum gesprochen

Von Lars Lange
In Machilipatnam, einer Stadt an der Südostküste Indiens, haben Meta und Alphabet bereits eigene Rechenzentren angekündigt. Jetzt bekommt der Ort auch eine neue Datenader: Microsoft und das singapurische Startup Lightstorm bauen dort den Landepunkt eines Unterseekabels, das Indien mit Malaysia und Singapur verbinden soll. Das rund 3.600 Kilometer lange System soll 2029 in Betrieb gehen. Auf der Karte verbindet es Indien mit Südostasien. Ökonomisch aber folgt es eine...

Artikel-Länge: 4147 Zeichen

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