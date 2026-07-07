07.07.2026

Fußballweltmeisterschaft

Palästina-Soli im Rund

Fußball-WM: Freude in Gaza über Ägyptens Sieg

Von Mathias Dehne

Neun der zehn für die Fußballweltmeisterschaft qualifizierten Teams des afrikanischen Kontinentalverbandes CAF haben den Sprung in das Sechzehntelfinale geschafft. In der Runde der besten 32 scheiterten viele denkbar knapp, darunter Kap Verde, das Argentinien 2:3 nach Verlängerung unterlag. Gerade einmal zwei Mannschaften zogen nun in die nächste K.o.-Runde ein. Marokko (3:2 gegen die Niederlande) und Ägypten (4:2 gegen Australien) sicherten sich jeweils im Elfmete...

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