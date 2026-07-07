07.07.2026

Konflikt in Osteuropa

Moskau spricht erstmals von Krieg

Russland beschießt Rüstungsbetriebe in Ukraine. Selenskij verlangt von NATO Nachschub für Flugabwehr

Von Reinhard Lauterbach

Russland hat in der Nacht zum Montag einen der schwersten Luftangriffe des Krieges gegen Ziele in Kiew und Umgebung geführt. Nach ukrainischen Angaben wurden beim Einsturz mehrerer Wohnhochhäuser, mit Stand vom Montag mittag, mindestens zwölf Menschen getötet, etwa 60 erlitten Verletzungen. Ein zweiter Angriff auf Ziele in der Stadt Wischnewe im Kiewer Umland kostete drei Menschen das Leben. Russlands Verteidigungsministerium veröffentlichte am Montag eine Liste der...

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