07.07.2026

Tarifstreit im Handel

Händler ziehen rotes Tuch

Sonntagsöffnungen: Handelsverbände fordern Geschäftstätigkeit an allen Tagen. Verdi lehnt das erwartungsgemäß ab

Von David Maiwald

Die Tarifverhandlungen im Einzel- und Großhandel stehen still. Die Gewerkschaft Verdi, die die Beschäftigten vertritt, monierte zuletzt, die Handelsverbände hätten in bis zu 35 Verhandlungsterminen und 20 Tarifgebieten allenfalls Reallohnverluste und Nullmonate in Aussicht gestellt. Auch wenn es sich im Groß- und Einzelhandel in Nuancen unterscheidet, das Fazit ist dasselbe: »Blockadehaltung«. Am Montag sollten die Verhandlungen für den Landesbezirk Hessen weitergeh...

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