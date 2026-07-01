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07.07.2026
Agentenjagd

Informationssperre für AfD

Mal wieder Jagd auf Vaterlandsverräter: Pistorius will keine Geheimsachen an AfD-Minister weitergeben

Von Kristian Stemmler
Die SPD und die anderen Parteien der »Mitte« halten es offenbar vor den drei Landtagswahlen im September für eine erfolgversprechende Strategie, die AfD erneut in den Geruch des Landesverrats bzw. einer angeblichen »Nähe zu Russland« zu bringen. Das ist seit Jahren immer mal wieder versucht worden, scheint aber niemanden außerhalb der Berlin-Mitte-Blase wirklich zu überzeugen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) meldete sich – noch während der Bundespa...

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