07.07.2026
Geschichte der USA
Das Richtige im Falschen
Vorabdruck. 250 Jahre USA: Die Geschichte der Vereinigten Staaten war immer auch eine des Widerstands und einer selbstbewussten Arbeiterbewegung
Von Ulrich Schneider
→ In der kommenden Woche erscheint das neue Heft der Zeitschrift Marxistische Blätter mit dem Schwerpunkt »250 Jahre USA – Mythos und Wirklichkeit«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Herausgebern und Autor den Aufsatz »250 Jahre USA von unten« von Ulrich Schneider. Die Zeitschrift kann bestellt werden unter: www.marxistische-blaetter.de (jW) Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist für viele Historiker vor allem mit dem imperialistischen ...
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