03.07.2026

»Zeitenwende«

Kein Bock auf Töten

Nur vier Prozent der 18jährigen Frauen antworten auf Fragebogen der Bundeswehr

Von Annuschka Zak

Endlich gleichberechtigt töten? Darauf haben junge Frauen offensichtlich keinen Bock! Auf den Fragebogen der Bundeswehr, der an alle 18jährigen Personen in der BRD verschickt wurde, haben nur vier Prozent der weiblichen Jugendlichen geantwortet. Im Gegensatz zu den männlichen Adressierten war ihre Antwort nicht verpflichtend. »Enttäuschend« findet der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), die geringe Rückmeldequote. »Wer die D...

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