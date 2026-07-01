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10.07.2026
Vorgänger des Marxismus

Gottloser Gottesmann

Vorabdruck. Der katholische Priester Jean Meslier war einer der radikalsten Atheisten des 17. Jahrhunderts. Mit seiner Kritik der Kirche und der feudalen Ungleichheit zählt er zu den frühen Vertretern eines Kommunismus vor Marx

Von Joshua Graf
→ In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag der Band »Gleichheit, Gemeinschaft, Gerechtigkeit. Kommunismus vor Marx« von Joshua Graf. Wir dokumentieren daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das Kapitel über den katholischen Priester Jean Meslier (1664–1729). (jW) Während die englischen »Digger« eine egalitäre Auslegung der Bibel als legitimatorische Grundlage der Gütergemeinschaft und als Nachweis des moralischen Frevels des individuel...

Artikel-Länge: 23176 Zeichen

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