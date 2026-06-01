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27.06.2026
jW-Wochenendgeschichte

Das Gras in Berlin und anderswo

Die Rasentennissaison vor Wimbledon

Von Andreas Hahn
»Pojd!« Linda Nosková ruft es leise und gar nicht mal sooo oft am späten Sonntag nachmittag im mit guten fünf Stunden Verspätung begonnenen Einzelfinale der Berlin Open gegen die Weltranglistenvierte Jessica Pegula. Ein Gewittersturm am Vormittag hat für die Überschwemmung des Turniergeländes an der Hundekehle gesorgt und mittelbar auch die elektrischen Anlagen in Mitleidenschaft gezogen. Das Gelände musste zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Di...

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