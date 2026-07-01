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06.07.2026
Quälix Austria

Schön verlieren

Quälix Austria

Von René Hamann
Am Ende wurde es herzzerreißend. Marcel Sabitzer, Torwart Alexander Schlager und dann noch Marko Arnautović: Vor den Kameras des österreichischen Privatsenders mit Rechtsdrall Servus TV zeigten sie ihre Enttäuschung, kämpften mit den Tränen. So etwas hatte man von den Deutschen nicht gesehen: Teamgeist noch nach der Niederlage, echte Verbindung, Identifizierung. Das ÖFB-Team wirkte auch abseits des Platzes wie eine Einheit. Vorher auf dem Rasen in Los Angeles gegen ...

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