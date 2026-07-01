06.07.2026
WM-Kolumne
Imagination
Gras
Von Jürgen Roth
Normalerweise lägen noch sechs oder sieben Kolumnen vor mir. Heuer habe ich weitere zwölf oder dreizehn Pretiosen runterzupeitschen. Prima. Ich wachse an den Aufgaben, und die junge Welt macht mich richtig reich. Ich male mir aus, wie ich die Showtreppe in der »WM-Arena« des ZDF herunterschreite oder – stolziere, ich, der Frank Elstner (den ich kennengelernt habe, sehr guter, höflicher Mann!), ja, der Frank Elstner der gesalzenen, gepfefferten und dreimal dialektisc...
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