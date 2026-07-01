06.07.2026

Linke Debatte

Die moderne Konterrevolution

Rechtsruck und Gewalt: Ein neues Heft der Schweizer Halbjahreszeitschrift Widerspruch

Die in der Schweiz erscheinende Halbjahreszeitschrift Widerspruch. Beiträge zu sozialistischer Politik beschäftigt sich in ihrer Nr. 85 mit dem Schwerpunktthema »Gesichter der Gewalt« und der »Legitimität westlicher Herrschaftsordnungen«. Lange Zeit habe in »westlichen Selbstdeutungen« die Einschätzung eine bedeutsame Rolle gespielt, dass Gewalt zunehmend reduziert werde, heißt es im Editorial. Diese Selbstbeschreibung werde inzwischen durch »Kriege, Militarisierung...

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