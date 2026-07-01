Zum Inhalt der Seite
06.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Trockenföhn Kommt der Chinook in die winterlichen Täler der Rocky Mountains, dann können aus 20 Minusgraden schon mal zehn Grad plus werden. Für die dort Lebenden ist das eine Herausforderung: In den Arztpraxen werden so einige wegen Migräneanfällen vorstellig, und Farmer sehen sich mit abrupter Trockenheit konfrontiert. Im Anschluss: Der »Herr der Winde« Mistral. F 2023. → Mächtige Winde. Chinook, der warme Wind der Rocky Mountains. Arte, 17.50 Uhr Geld und Grachte...

Artikel-Länge: 2051 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe