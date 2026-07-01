06.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Trockenföhn Kommt der Chinook in die winterlichen Täler der Rocky Mountains, dann können aus 20 Minusgraden schon mal zehn Grad plus werden. Für die dort Lebenden ist das eine Herausforderung: In den Arztpraxen werden so einige wegen Migräneanfällen vorstellig, und Farmer sehen sich mit abrupter Trockenheit konfrontiert. Im Anschluss: Der »Herr der Winde« Mistral. F 2023. → Mächtige Winde. Chinook, der warme Wind der Rocky Mountains. Arte, 17.50 Uhr Geld und Grachte...

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