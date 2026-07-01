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06.07.2026
Geschichte der USA

There Will Be Blood

250 Jahre USA: Die Eisenbahn über den Kontinent als Vorreiter der Industrialisierung. Über Grenzen, koloniale Expansion und den Mythos der »Frontier« (Teil 2 und Schluss)

Von Maik Rudolph
Du bist Familienoberhaupt, mindestens 21 Jahre alt, US-Bürger mit sauberem Führungszeugnis und möchtest den Wilden Westen erleben? Deine Regierung übereignet dir ab 1. Januar 1863 ganze 160 Acre (ungefähr 65 Hektar) unbesiedeltes Land. Einziger Haken: Du musst es fünf Jahre bewirtschaften. Bereits lange vor dem Ende des Bürger-kriegs 1865 war der Sieg der Nordstaaten absehbar. Entsprechend weitsichtig zeigte sich die Regierung in Washington, als sie mit dem Homestea...

Artikel-Länge: 23655 Zeichen

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