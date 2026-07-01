06.07.2026

Jazz in der jW-Maigalerie

Die Kraft vieler Seelen

Das Trio 17strings spielt Dienstag in der Reihe »jW geht Jazz« in der Maigalerie in Berlin

Von Gisela Sonnenburg

Die Namen der Stücke verraten es schon: Diese Musik hat Esprit. »Walzer Nanu«, »Sowieso« und »Bitte verlassen Sie den Planeten!« heißen einige Nummern. Das Trio namens 17strings hat die selbst verfassten Titel im Programm. Seit zwei Jahren gibt es nun die Konzertreihe »jW geht Jazz«, die Hannes Zerbe in der Maigalerie, dem Veranstaltungsort der jungen Welt in Berlin, ausrichtet. Aber erstmals ist darin jetzt eine brandneue Band zu hören: 17strings hat sich nämlich ...

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