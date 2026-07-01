06.07.2026
Politische Debatte
Blindheit und Einsicht
Kuba-Debatte »In Wartestellung« in der Berliner Taz-Kantine: Von der US-Blockade ist kaum die Rede
Von Kurt Terstegen
Cuba sí‹ hasst uns, die junge Welt sowieso« – mit dieser Bemerkung eröffnete Taz-Redakteur Bernd Pickert die Diskussion. Unter dem Titel »In Wartestellung« hatte die Taz-»Panterstiftung« am vergangenen Donnerstag zunächst zu einem Theatermonolog eingeladen, anschließend debattierten kubanische Journalisten über die aktuelle Lage und mögliche Perspektiven Kubas. Das Podium übte dabei vor allem Fundamentalkritik an der kubanischen Regierung und am sozialistischen Syst...
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