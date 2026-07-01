06.07.2026

Politische Debatte

Blindheit und Einsicht

Kuba-Debatte »In Wartestellung« in der Berliner Taz-Kantine: Von der US-Blockade ist kaum die Rede

Von Kurt Terstegen

Cuba sí‹ hasst uns, die junge Welt sowieso« – mit dieser Bemerkung eröffnete Taz-Redakteur Bernd Pickert die Diskussion. Unter dem Titel »In Wartestellung« hatte die Taz-»Panterstiftung« am vergangenen Donnerstag zunächst zu einem Theatermonolog eingeladen, anschließend debattierten kubanische Journalisten über die aktuelle Lage und mögliche Perspektiven Kubas. Das Podium übte dabei vor allem Fundamentalkritik an der kubanischen Regierung und am sozialistischen Syst...

Artikel-Länge: 3038 Zeichen