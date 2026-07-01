Zum Inhalt der Seite
06.07.2026
Politische Debatte

Blindheit und Einsicht

Kuba-Debatte »In Wartestellung« in der Berliner Taz-Kantine: Von der US-Blockade ist kaum die Rede

Von Kurt Terstegen
Cuba sí‹ hasst uns, die junge Welt sowieso« – mit dieser Bemerkung eröffnete Taz-Redakteur Bernd Pickert die Diskussion. Unter dem Titel »In Wartestellung« hatte die Taz-»Panterstiftung« am vergangenen Donnerstag zunächst zu einem Theatermonolog eingeladen, anschließend debattierten kubanische Journalisten über die aktuelle Lage und mögliche Perspektiven Kubas. Das Podium übte dabei vor allem Fundamentalkritik an der kubanischen Regierung und am sozialistischen Syst...

Artikel-Länge: 3038 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe