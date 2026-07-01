06.07.2026

Globale Landwirtschaft

Indien trägt globales Agrarwachstum

Der Subkontinent soll laut UN bis 2035 einen Großteil zur weltweiten Landwirtschaft beitragen

Von Thomas Berger

Indien, dem bevölkerungsreichsten Land und führenden Milchproduzenten der Welt, kommt beim Wachstum der weltweiten Landwirtschaft eine Schlüsselrolle zu. Das ist eine zentrale Aussage des Agrarausblicks 2026–2035, vorgelegt von der Agrarorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Darin geht es um Prognosen der globalen Nahrungsgüterproduktion – aber auch um bäuerliche Einkommensverhältniss...

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