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06.07.2026
Hussam Abu Safija

Folter in Israel: Klinikdirektor in Lebensgefahr

Er hat sich den Truppen in Gaza entgegenstellt und soll dafür bezahlen – wenn es nach Tel Aviv geht, mit dem Tod

Von Helga Baumgarten, Jerusalem
Seit Dezember 2024 hält Israel Hussam Abu Safija, den Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden Gazas, unter Folter in Gefangenschaft. Nun droht er in Haft zu sterben. Sein Rechtsanwalt, Nasser Odeh, konnte ihn vergangene Woche kurz sehen, und sein Bericht versetzt alle in Alarmstimmung. Abu Safija habe sich unzweideutig geäußert: »Das ist das letzte Mal, dass du mich siehst. Sie haben mich hierher gebracht, um mich umzubringen. Ich werde nicht überleben. Das...

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