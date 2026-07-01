06.07.2026

Wohnungspolitik

Kaffeefahrt mit Senat

Erste Berliner Genossenschaftstour im Doppeldeckerbus: Gemeinwohlorientierter Neubau auf Tiefpunkt – Forderungspapier überreicht

Von Oliver Rast

Die Unruhe ist groß, der Frühstücksimbiss verzehrt. Rund drei Dutzend Verbandsvertreter, Presseleute und Schaulustige sammeln sich vor den beiden Eingangstüren des Doppeldeckerbusses. Treppe hoch, Gang entlang, Platz suchen. Gemurmel, Getuschel, Gekicher. Die illustre Runde ist in Stimmung. Wie bei einer Kaffeefahrt, wie bei einem Schulausflug. Und ein bisschen so fühlt es sich auch für alle Beteiligten an. Freitag vormittag, Viertel nach neun, Adlershof. Nur: Heizd...

Artikel-Länge: 5151 Zeichen