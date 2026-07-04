04.07.2026

Bedarf an imperialistischem Nationalismus

Dokumentiert. Reinhard Opitz über die Vorgeschichte des deutschen Faschismus beim Übergang des Großkapitals zum Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg

Bereits 1891 hatten die Konzerne der Schwerindustrie an der Ruhr auf Initiative des Krupp-Direktors Alfred Hugenberg gemeinsam mit gleichfalls expansionsinteressierten Kreisen des Handelskapitals und dem als Nationalheld gefeierten »Kolonialpionier« und blutbesudelten Massenschlächter von Deutsch-Ostafrika, Carl Peters, eigens einen Verband zur Förderung des Gedankens deutscher Weltausdehnung und Weltmachtpolitik »in Europa und über See« sowie zur Propagierung insbe...

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