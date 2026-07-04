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04.07.2026
Geschichte der USA

»Der äußerste Rand einer Welle«

250 Jahre USA: Wo die sogenannte Zivilisation auf »Wildnis« traf. Über Grenzen, koloniale Expansion und den Mythos der »Frontier« (Teil 1 von 2)

Von Maik Rudolph
Der Bericht von Robert Percival Porter, dem damaligen Leiter der US-Zensusbehörde, aus dem Jahr 1890 muss Frederick Jackson Turner sauer aufgestoßen sein und doch einen Stein ins Rollen gebracht haben: »Bis einschließlich 1880 gab es im Land eine Frontier (Siedlungsgrenze), doch mittlerweile ist das unbesiedelte Gebiet durch vereinzelte Siedlungsgruppen derart zerschnitten, dass kaum noch von einer Grenzlinie gesprochen werden kann.« Von seiten der Behörde wurde der...

Artikel-Länge: 21557 Zeichen

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