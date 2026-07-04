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04.07.2026
Musik

Bis zum Morgengrauen

Einfach ungehobelte Musik machen: Jason Riccis Bluesrock-Eskapaden »13 Hours«

Von Andreas Schäfler
Dieser Mann braucht nur den Mund aufzumachen, und schon klingt es herrlich ungehobelt. Mit so einer Stimme kann einer praktisch nur Rocksänger werden. Oder es verhält sich umgekehrt, und der schlimme Musikzirkus hat zuerst Jason Riccis Stimmbänder, dann den Kehlkopf und schließlich den ganzen Mann ramponiert. An Leidenscredibility mangelt es diesem Bluesrocker, der sich auf mehr oder weniger schiefen Bahnen schon manche Kerbe eingehandelt hat, jedenfalls nicht. Und ...

Artikel-Länge: 3789 Zeichen

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