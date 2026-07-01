04.07.2026

WM-Kolumne

Kritik

Gras

Von Jürgen Roth

Ich rede ab und zu wohl ein bisschen viel von mir, das kann den Eindruck von Eitelkeit erwecken. Es lässt sich jedoch an Hand der eigenen Erfahrungen im Freiberuflergeschäft womöglich das eine oder andere illustrieren. Bis vor ungefähr zehn Jahren konnte ich mich vor Anfragen zu medienanalytischen und -kritischen Sujets kaum retten. Das reichte von der Frankfurter Rundschau über den Spiegel bis zum WDR, zum SWR, zum HR, zum Grimme-Institut, zu Bildungseinrichtungen,...

Artikel-Länge: 2430 Zeichen